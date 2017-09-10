Фрум - победитель "Вуэльты"-2017, Закарин - третий

Итальянец Маттео Трентин из Quick-Step Floors выиграл заключительный 21-й этап "Вуэльты". Российский представитель "Катюши" Ильнур Закарин финишировал 18-м с временем победителя.

В генеральной классификации изменений не произошло. Победу одержал британский гонщик Team Sky Крис Фрум, Закарин занял третье место. Между ними расположился представитель Bahrain-Merida Винченцо Нибали.

"Вуэльта Испания"

21-й этап

Арройомолинос - Мадрид, 117,6 км

1. Трентин (Италия, Quick-Step Floors) - 3:06.25

2. Манзен (Франция, FDJ) - время победителя

3. Краг Андерсен (Дания, Team Sunweb) - время победителя...

18. ЗАКАРИН (Россия, "Катюша") - время победителя

Итоговое положение: 1. Фрум (Великобритания, Team Sky) - 82:30.02. 2. Нибали (Италия, Bahrain-Merida) - отставание 2.15. 3. ЗАКАРИН (Россия, "Катюша") - 2.51.