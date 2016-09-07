Франк выиграл 17-й этап "Вуэльты"

Швейцарец Маттиас Франк из IAM Cycling одержал победу на 17-м этапе "Вуэльты". Швейцарский гонщик преодолел дистанцию в 177,5 километра за 4 часа 34 минуты и 38 секунд. Вторым к финишу пришел чех Леопольд Кенинг из Sky, тройку замкнул голландец Роберт Гесник из LottoNL. Лучший из россиян – гонщик "Катюши" Павел Кочетков стал 14-м.

В генеральной классификации лидерство удерживает колумбиец Наиро Кинтана из Movistar. На три минуты и 37 секунд от него отстает британец Крис Фрум из Sky, третьим идет другой колумбиец Эстебан Чавес из ORICA-BikeExchange, уступающий лидеру три минуты 57 секунд.