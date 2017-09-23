Финский велогонщик получил ушибы ребер и перелом ключицы на чемпионате мира

Финн Яни Канерва получил ушибы ребер и перелом ключицы в результате столкновения с машиной сопровождения во время групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов не старше 23 лет, информирует cyclingnews.com. На данный момент состояние 22-летнего спортсмена стабильно.

Столкновение произошло после того, как машина сопровождения остановилась, чтобы оказать помощь другому гонщику. Водитель другого автомобиля сопровождения решил объехать препятствие и выехал на полосу, по которой двигался Канерва. Последний не успел затормозить.