Фернандо Гавирия: "Это самое важное лидерство в моей карьере"

Колумбиец Фернандо Гавирия выразил радость по поводу победы на первом этапе "Тур де Франс"-2018. Он опережает соперников на четыре секунды.

– В других гонках я уже бывал лидером, но это самое важное лидерство. Я постараюсь сохранить его как можно дольше, – цитирует AFP Гавирию. – Команда сыграла важнейшую роль в этой победе. Мы с самого начала пытались ехать среди лидеров. И в спринте команда мне помогла. Я рад, что смог победить Петера Сагана в спурте. Это сильнейший оппонент. Но он остается фаворитом. Он часто тут побеждал. А я буду идти от этапа к этапу, постараюсь добраться до финала в хорошей позиции. Для меня это самая главная веломногодневка в календаре.