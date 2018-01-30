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Федерация велоспорта России поможет Шейну Перкинсу в связи с болезнью отца


Федерация велоспорта России постарается помочь Шейну Перкинсу в связи с тяжелой болезнью отца, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента организации Вячеслава Екимова. Отец велогонщика Дэрил заболел менингококковым менингитом и находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. 

- Мы узнали о том, что случилось с отцом Шейна и постараемся помочь ему в этой ситуации, - сказал Екимов.

Перкинс, в прошлом году сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское, создал специальную страницу, чтобы с помощью краудфандинга собрать деньги на лечение отца и его транспортировку в Австралию.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20180130/1131800761.html

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