Федерация велоспорта России поможет Шейну Перкинсу в связи с болезнью отца

Федерация велоспорта России постарается помочь Шейну Перкинсу в связи с тяжелой болезнью отца, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента организации Вячеслава Екимова. Отец велогонщика Дэрил заболел менингококковым менингитом и находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

- Мы узнали о том, что случилось с отцом Шейна и постараемся помочь ему в этой ситуации, - сказал Екимов.

Перкинс, в прошлом году сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское, создал специальную страницу, чтобы с помощью краудфандинга собрать деньги на лечение отца и его транспортировку в Австралию.