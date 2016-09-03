Егор Силин: "Мог бы выиграть 14-й этап "Вуэльты"

Российский гонщик "Катюши" Егор Силин, ставший третьим на 14-м этапе "Вуэльты", подчеркнул, что у него были шансы одержать победу в этой гонке. При этом, по словам россиянина, победивший на 14-м этапе Роберт Гесинк был сильнейшим.

– Не так уж и плохо прийти к финишу третьим на королевском этапе, – приводит официальный сайт "Катюши" слова Силина. – Мог бы стать вторым, но сглупил и на последних 30 метрах пропустил вперед Элисонда. – Но Геслинк был лучшим, в этом нет сомнений. Если бы он не сумел вернуться в нашу группу, я мог бы выиграть этап.