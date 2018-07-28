Дюмулен выиграл 20-й этап "Тур де Франс", Томас почти гарантировал себе победу в гонке

Голландец Том Дюмулен из команды Sunweb выиграл 20-й этап "Тур де Франс"-2018, опередив британских представителей команды Sky Криса Фрума и Джерейнта Томаса на одну и 14 секунд соответственно. Однако в общем зачете перед заключительным этапом веломногодневки уверенно лидирует Томас, который фактически обеспечил себе победу в "Тур де Франс"-2018. Его преимущество перед Дюмуленом составляет 1 минуту 51 секунду. Замыкает тройку в общем зачете Фрум.

Россиянин Ильнур Закарин на 20-м этапе с раздельным стартом стал седьмым, а в общем зачете он занимает девятое место.