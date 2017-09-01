Человек, толкнувший Белькова в канаву, страдает психическим расстройством

Человек, столкнувший с трассы в канаву российского велогонщика Максима Белькова из команды Katusha-Alpecin, страдает психическим расстройством. Напомним, во время 12-го этапа многодневки "Вуэльта Испании" болельщик выбежал на трассу и толкнул Белькова. Спортсмен упал через ограждение в канаву.

- С помощью организаторов удалось узнать, что этот человек страдает психическим расстройством. Этого факта достаточно, чтобы я ничего не предпринимал в его отношении, - говорится в заявлении Белькова в Фейсбуке.