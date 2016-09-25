Брэдли Уиггинс: "Мое лечение не должно было давать мне несправедливого преимущества"

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс отметил, что вынужден был использовать запрещенные препараты по терапевтическому исключению, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. Ранее бывший врач спортсмена выразил удивление тем, что Уиггинсу делали уколы непосредственно перед важными стартами. Имя гонщика фигурировало в списках хакеров Fancy Bears, которые вскрыли базу данных ВАДА, выяснив, что ряд топ-спортсменов принимали запрещенные вещества с разрешения агентства согласно медицинским показаниям.

– Цель курса лечения состояла в том, чтобы избавиться от проблем со здоровьем, – цитирует ВВС Уиггинса. – Это не должно было давать мне несправедливого преимущества. Я просто хотел вернуться в спорт, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. Лекарства были выписаны для лечения от аллергии и респираторных проблем. Я много лет страдал от астмы. Мы все обсудили с врачом команды и другими специалистами, чтобы найти способ решения проблемы.