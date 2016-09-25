Брэдли Уиггинс: "Мое лечение не должно было давать мне несправедливого преимущества"

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс отметил, что вынужден был использовать запрещенные препараты по терапевтическому исключению, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. Ранее бывший врач спортсмена выразил удивление тем, что Уиггинсу делали уколы непосредственно перед важными стартами. Имя гонщика фигурировало в списках хакеров Fancy Bears, которые вскрыли базу данных ВАДА, выяснив, что ряд топ-спортсменов принимали запрещенные вещества с разрешения агентства согласно медицинским показаниям.
– Цель курса лечения состояла в том, чтобы избавиться от проблем со здоровьем, – цитирует ВВС Уиггинса. – Это не должно было давать мне несправедливого преимущества. Я просто хотел вернуться в спорт, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. Лекарства были выписаны для лечения от аллергии и респираторных проблем. Я много лет страдал от астмы. Мы все обсудили с врачом команды и другими специалистами, чтобы найти способ решения проблемы.
shu111
Зашевелились) Канчеллара, все понятно - пчела покусала, никаких вопросов к человеку. А этот упырь задыхается оказывается. Так на лыжах бы бегал, клоун)
19:20 25 сентября
Xenosag
Ему про Фому, а он про Ерёму! Почему ты именно перед стартом себе колол допинг?!? Какие же они двуличные...
13:08 25 сентября
LTZ
О, и этот астматик. Ну прямо чудо какое-то.
12:55 25 сентября
Владислав
Подавляющее большинство тех, кому разрешают применять запрещенные препараты - из Англии и США. Естественно, их не ловят на допинге. Их даже нет смысла проверять, поэтому они его поголовно принимают. А претензии к России.
12:53 25 сентября
shpasic
в профессиональном спорте здоровых нет, он не совместим со здоровьем в принципе.
12:22 25 сентября
Mikeroft
Амфетамин - лучшее лекарство. Вот только дают его не всем, а можно за лечение им и за решетку попасть. Но есть исключительные нации...
12:13 25 сентября
Vlаdimir
Мне кажется что здоровым хочет быть любой больной, но раз ты больной, так должен соревноваться с себе подобными - с больными.
11:57 25 сентября