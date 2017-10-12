Болельщик, растянувший барьер на трассе во время гонки, приговорен к десяти месяцам тюрьмы

Суд острова Реюньон приговорил Бернарда Бойера к десяти месяцам тюрьмы за угрозу безопасности гонщиков во время "Тура Реюньона" в 2016 году. Как сообщает L’Equipe, суд вынес решение, которое Бойер может еще оспорить.

Напомним, что Бойер, который является отцом одного из участников "Тура Реюньона", во время гонки выбежал на трассу и зацепил барьер, растянув его поперек дороги, что привело к падению ряда велосипедистов.