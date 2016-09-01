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Бельгиец Кейкелейре выиграл 12-й этап "Вуэльты"

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Бельгийский гонщик Orica-BikeExchange Йенс Кейкелейре одержал победу на 12-м этапе веломногодневки "Вуэльта". Дистанцию в 193,2 км он преодолел за 4 часа 31 минуту 43 секунды. Вторым стал француз Максим Буэ из команды Etixx-Quick Step. Тройку замкнул итальянец Фабио Феллине из Trek-Segafredo.

Лидерство в общем зачете сохраняет колумбиец Наиро Кинтана из Movistar. На втором месте с отставанием в 54 секунды идет британец Крис Фрум из Sky. Третье место занимает другой представитель Movistar – испанец Алехандро Вальверде, отстающий от лидера на одну минуту и пять секунд.

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