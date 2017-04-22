12:19 22 апреля | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

"Астана" подтвердила гибель Скарпони

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"Астана" подтвердила информацию о том, что итальянский гонщик Микеле Скарпони сегодня утром погиб в дорожно-транспортном происшествии. 37-летний итальянец во время тренировки попал под микроавтобус, от чего мгновенно скончался. У спортсмена остались жена и двое детей.

На официальном сайте казахстанской команды, которую представлял Скарпони, было опубликовано следующее заявление:

Наш гонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки на велосипеде недалеко от своего дома в Филоттрано. На перекрестке Микеле был сбит микроавтобусом.

Буквально вчера Микеле финишировал 4-м на многодневной гонке "Альпийский тур" в Тренто. Затем он вернулся домой в Филоттрано на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей. Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия.

Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде "Астана". Команда "Астана" разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент.

Дополнительная информация

http://www.astanaproteam.kz/modules.php?name=astana&page=news&id=712

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fedd

Просто кошмар. Потрясающий гонщик и человек!!!!

02:24

wowaizrostowa73

Ужас, Царствие Небесное

12:33 22 апреля