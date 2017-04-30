"Астана" не будет менять погибшего Скарпони в составе на "Джиро д'Италия"

Казахстанская команда "Астана" не будет менять Микеле Скарпони в составе на "Джиро д'Италия", сообщает официальная страница команды в "Фейсбуке". Таким образом, в многодневке примут участие не девять гонщиков "Астаны", а восемь. Скарпони, выигравший "Джиро д'Италия" в 2011 году, 22 апреля был сбит фургоном 22 апреля во время тренировки. Врачи не смогли спасти 37-летнего гонщика.

- То, что произошло с Микеле, - настоящая трагедия, - сказал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров. - Никто не ожидал такого. Это серьезный удар для всей команды. Микеле должен был стать нашим лидером на "Джиро", и мы решили не менять его в гонке, оставив номер свободным. Во всех гонках "Джиро д'Италия" и остальных турнирах Микеле будет с нами. Мы будем выступать в память о нем, борясь и улыбаясь, как он нас научил.

Таким образом, на "Джиро д'Италия" "Астану" представят Пелло Бильбао, Жандос Бижигитов, Дарио Каталдо, Йеспер Хансен, Танел Кангерт, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.