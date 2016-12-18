Антон Воробьев: "Подписал контракт с "Газпром-Русвело" буквально в последний момент"

Чемпион мира в индивидуальной гонке среди молодежи Антон Воробьев рассказал, что подписал контракт с "Газпром-Русвело" в последний момент. Также он поблагодарил генерального менеджера команды Рената Хамидулина за доверие.

- Честно сказать, я подписал контракт буквально в последний момент, все случилось, по большому счету, за день до презентации команды, - цитирует "Р-Спорт" Воробьева. - Состав команды у Рената Хамидулина по существу был уже закрыт, но он взял на себя ответственность, и спасибо ему за доверие. Я знаю, что мне есть над чем работать и, что очень важно теперь, есть где это делать. Я надеюсь реализовать себя в этой команде. Должна же начаться белая полоса, почему бы ей не наступить сейчас? Буду над этим работать.