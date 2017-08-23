Алексей Луценко: "Это моя лучшая победа в карьере"

Гонщик команды "Астана" Алексей Луценко выразил радость по поводу победы на пятом этапе "Вуэльты Испании"-2017. Для него это первая победа в рамках гранд-туров.

– Я очень счастлив, это лучшая победа в моей карьере, – цитирует L’Equipe Луценко. – "Вуэльта" великолепна. Последний подъем сегодня был очень тяжелым, но я ждал этого. На "Тур де Франс" у меня было неприятное падение, но я восстановился и сейчас в хорошей форме. Также я здесь готовлюсь к чемпионату мира, который пройдет в Норвегии в сентябре.