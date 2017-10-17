Александр Винокуров: "Ару нас расстроил, он не говорил, что хочет покинуть "Астану"

Менеджер "Астаны" Александр Винокуров выразил разочарование тем, что Фабио Ару покинул команду. Итальянец подписал контракт с Team UAE.

– У Ару была возможность автоматически продлить контракт с нами на год, – цитирует AFP Винокурова. – Он никогда не предупреждал нас о желании уйти. Его постоянно спрашивали о планах, и он ничего такого не говорил. Сейчас мы узнаем из прессы такие новости. Это расстраивает нас. Мы оказываемся в очень сложном положении, поскольку в это время года невозможно найти сменщика его уровня, способного выиграть "Тур де Франс".