Александр Фолифоров: "Сначала о велоспорте надо рассказать в России, а потом на йогурты фотографироваться"

Гонщик "Газпром-Русвело" Александр Фолифоров накануне "Джиро д'Италия"-2017 посетовал на то, что велоспорт непопулярен в России. Тем не менее, он с пониманием относится к данной ситуации.

- Во многих странах портреты спортсменов печатают на сухих завтраках для детей, йогуртах, молоке... Можете себе такое в России представить? Ваш портрет на йогурте, например.

- Аршавин рекламировал чипсы, почему бы не порекламировать йогурт, - цитирует "Р-Спорт" Фолифорова. - Но нас, велосипедистов, никто в России не знает.

- Ну так дети узнают, если разместить портрет Фолифорова на йогурте.

- Сначала о велоспорте надо рассказать в стране, а потом на йогурты фотографироваться (смеется).

- Обидно, что в стране не понимают культуры велоспорта?

- Да нет. Такая у нас страна, северная. Другие виды спорта популярны, другие увлечения у людей.