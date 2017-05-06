Александр Фолифоров: "Подошел к "Джиро" в хорошей форме"

Гонщик "Газпром-Русвело" Александр Фолифоров перед "Джиро д'Италия"-2017 отметил, что хорошо готов к юбилейной 100-й велогонке итальянского гран-тура. Также он признался, что не чувствует себя капитаном команды.

- Я подошел к "Джиро" в хорошей форме, - цитирует "Р-Спорт" Фолифорова. - Перед "Джиро" завоевал горную майку на "Туре Альп" и в целом доволен своей формой. В этом году нет горных "разделок", которые мне подходят, нынешние "разделки" не для меня. На этот раз у меня две задачи - побороться за общий зачет и взять горный этап. По общему зачету будет ясно по самочувствию уже в ходе "Джиро", если буду чувствовать, что меня не хватает на эту задачу, сосредоточусь на отрывах и постараюсь выиграть один из этапов.

- В целом чем нынешняя "Джиро" отличается от предыдущей?

- Тем, что юбилейная. Многие генеральщики сосредоточены именно на ней, за последние годы здесь самый сильный состав из тех, кто борется за общий зачет. Борьба будет серьезная, будет нервозность на первых этапах.

- Нервничаете из-за своей новой роли капитана?

- Я бы не сказал, что я капитан. Я капитан на горные этапы, наравне с Сергеем Фирсановым. У нас есть Иван Савицкий, который будет бороться за спринтерские этапы