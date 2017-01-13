23:50 13 января | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Альберто Контадор: "У меня есть еще шансы выиграть "Тур де Франс"

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34-летний испанец Альберто Контадор рассчитывает в этом году побороться за победу на "Тур де Франс". Двукратный победитель этой веломногодневки ранее объявлял о завершении карьеры, но решил ее продолжить в команде Trek-Segafredo.

– Многие говорят мне о том, что нужно выиграть "Тур де Франс" спустя семь лет, – цитирует AFP Контадора. – Была мечта снова победить в самой престижной гонке. И я думаю, что у меня есть шансы на это. Очевидно, очень много сильных соперников, сильных команд, гонки получаются очень упорными. Но мы еще можем побороться за победу.

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Материалы REN-TV

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