Альберто Контадор: "Не буду тратить энергию на ответ Тинькову"

Гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор ответил на критику бывшего владельца команды "Тинькофф" Олега Тинькова. Ранее бизнесмен заявлял, что испанец обладает не лучшими человеческими качествами.

– На меня его слова никак не повлияли, – цитирует AS Контадора. – У меня есть определенный набор ценностей, среди которых уважение к людям. Если и пить шампанское, то в компании со своими друзьями, а не с Тиньковым. Проблемы начались, когда в 2014 году я продлил контракт, а команду покинул менеджер Бярне Риис. Этот человек ее выстроил. Я понимал, что с его уходом многое изменится. У Рииса были качества, которых нет у Тинькова, если говорить об умении управлять командой.

В любом случае это уже пройденный этап. У меня впереди новые вызовы, и я не буду тратить энергию на обмен словами с Тиньковым. Мы с ним не виделись давно. У него много денег, конечно, но справиться с командой он не смог.