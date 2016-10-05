25 гонщиков вошли в состав "Катюши" на сезон-2017

Велокоманда "Катюша" объявила состав на сезон-2017, в который вошли 25 гонщиков. Сегодня команда объявила о продлении контрактов Павла Кочеткова, Максима Белькова, Анхеля Висиозо, Альберто Лосады и Тиагу Машаду.

- Удивительно, насколько спортсмены могут быть преданы одной команде и работать на благо всего коллектива, - цитирует официальный сайт "Катюши" генерального менеджера команды Вячеслава Екимова. – Все наши лидеры могут подтвердить: без Максима, Павла, Альберто, Тиагу и Анхеля им было бы невероятно сложно добиться громких побед. Эти гонщики – настоящая гордость "Гранд-тура". Для меня большая честь работать с этими ребятами плечом к плечу. Все они являются не только частью нашей команды, но и всей нашей большой велосипедной семьи.

Полностью состав велокоманды, которая в новом сезоне будет выступать под швейцарским флагом, выглядит следующим образом: Максим Бельков, Свен Эрик Бистрем, Йенте Бирманс, Марко Халлер, Павел Кочетков, Александр Кристофф, Вячеслав Кузнецов, Альберто Лосада, Тиагу Машаду, Матвей Мамыкин, Михаэл Меркев, Нильс Политт, Джонатан Рестрепо, Симон Шпилак, Рейн Таарамяэ, Анхель Висиозо, Ильнур Закарин, Жозе Гонсалвеш, Рето Холлентшайн, Роберт Кишерловски, Мауриц Ламмертинк, Тони Мартин, Батист Планкарт, Мадс Вюрц Шмидт и Рик Цабель.