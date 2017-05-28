Закарин планирует отдохнуть после "Джиро" и выйти на пик формы перед "Вуэльтой"

Российский велогонщик Ильнур Закарин отметил, что намерен выступить на "Вуэльте". Сегодня он занял пятое место в генеральной классификации "Джиро".

- Для меня (в прошлом году) связка "Джиро"-"Тур" была не очень приятной, - приводит "Р-Спорт" слова Закарина. - Получается ведь, что только половина сезона прошла, а уже столько сил отдано. Если же ехать "Вуэльту", то после "Джиро", понятно, будет небольшой спад формы, и дальше нужно будет выйти на новый пик. В этом плане ехать "Джиро" и "Вуэльту", как мне кажется, немного попроще, так как есть время на восстановление и новый цикл тренировок.