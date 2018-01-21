Забелинская, Войнова, Дмитриев и Шмелева обеспечили место в сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец сообщил, что трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская обеспечила себе место в команде на чемпионат мира-2018. Мировое первенство пройдет в голландском "Апелдорне" с 28 февраля по 4 марта. В воскресенье завершился финальный этап Кубка мира по велоспорту на треке, где Забелинская в паре с Марией Новолодской завоевала бронзу в мэдисоне.

- У Ольги Забелинской и Марии Новолодской получился фантастический дебют в мэдисоне. Если бы дистанция была длиннее, итальянкам и голландкам бы непросто пришлось. Мы остановимся на этом варианте мэдисона на чемпионат мира, не будем ничего менять", - цитирует "Р-Спорт" Ковпанца. - Обеспечили себе участие в чемпионате мира Денис Дмитриев, Даша Шмелева, Настя Войнова, Павел Якушевский, Александр Дубченко.

Дмитриев, Шмелева, Войнова на подготовке сейчас, чемпионат России пропустят. На чемпионате в Санкт-Петербурге мы определимся с оставшимися позициями. Перед финальным этапом Кубка мира у нас провисал по квотам мужской омниум, мужской кейрин и мэдисон. Завтра квалификация закроется и будем уже думать на эту тему.