Забелинская намерена выступить на чемпионате Европы и мира в конце сезона

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый подчеркнул, что трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская намерена стартовать на чемпионатах Европы и мира в конце сезона. Чемпионат Европы пройдет во Франции с 14 по 18 сентября. Чемпионат мира пройдет в Дохе 9-16 октября.

- Ольга Забелинская настраивается сейчас не только чемпионат мира, но и чемпионат Европы проехать, - приводит "Р-Спорт" слова Кучерявого. - Хочет продлить сезон. Такие люди, как она, выполняют огромный объем работы, сравнимый с мужскими тренировками. Для нее нет проблем с тем, чтобы провести тренировку 6-7 часов. Ее достижения - это много личного и очень тяжелого труда.

В связи с переносом чемпионата Европы в Бретань поменялся рельеф, сейчас мы обсудим и постараемся определиться с тем, кто у нас выступит на чемпионате Европы, кто на чемпионате мира - там ставка будет на финишера.