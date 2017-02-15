В Федерации велоспорта России считают, что Перкинс может усилить сборную России

Гендиректор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый положительно оценил перспективы австралийца Шейна Перкинса в составе российской сборной. На своей странице в Facebook бронзовый призер Олимпиады-2012 объявил о получении спортивного гражданства России.

- Он находился на сборе с нашей спринтерской командой и был восхищен уровнем нашей централизованной подготовки, - цитирует "Р-Спорт" Кучерявого. - Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но нам еще предстоит все оформить официально.