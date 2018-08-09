UCI утвердил переход россиянки Забелинской в сборную Узбекистана

Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Ольга Забелинская сообщила, что официально перешла в сборную Узбекистана.

- Мой переход в сборную Узбекистана официально утвержден, хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх", - цитирует ТАСС 38-летнюю Забелинскую.

- Смена национальности велогонщицы была официально утверждена, - сообщил представитель UCI. - В соответствии с пунктом правил UCI, спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира UCI в этом году и в следующем после смены гражданства.