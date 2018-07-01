СМИ: Фрума не допустили до "Тур де Франс"

Организаторы "Тур де Франс" отказали британскому велогонщику Крису Фруму в участии в гонке, утверждает Le Monde. Ранее в допинг-пробе спортсмена, взятой во время многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, обнаружилось вещество сальбутамол. При этом его содержание в два раза превысило допустимую норму. Организаторы многодневки опасаются за возможное нанесение вреда репутации соревнований.

Стоит отметить, что сальбутамол не является запрещенным веществом, для его употребления даже не требуется терапевтическое исключение. Поэтому, согласно правилам, Фрум может участвовать в других гонках в текущем сезоне.

Крис Фрум: "Я не сделал ничего плохого и могу участвовать в "Тур де Франс"