СМИ: Фрума могут не допустить на "Тур де Франс"

Британский велогонщик, победитель "Джиро д'Италия" Крис Фрум может пропустит "Тур де Франс". Организаторы соревнований не хотят, чтобы он участвовал в веломногодневке.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, организаторы соревнований не хотят допускать британца. Они считают, что его участие негативно скажется на имидже гонки. Усторители соревнований сделают все возможное, чтобы спортсмен не участвовал в Туре.

Такое решение организаторов связано с допинговым скандалом. Атлет подозревается в нарушении антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой во время победной для него "Вуэльты"-2017 обнаружена повышенная концентрация сальбутамола. В Team Sky пояснили, что у него был острый приступ астмы и он использовал увеличенную дозировку сальбутамола перед допинг-тестом, однако она также не превышала допустимую норму.