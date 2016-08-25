16:57 25 августа | ВЕЛОСПОРТ

Шестеро россиян смогут стартовать в групповой гонке на чемпионате мира

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Шестеро россиян принять участие в групповой гонке на чемпионате мира в Дохе, информирует официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI). Турнир пройдет с 9 по 16 октября.

Мужская команда заработала шесть квот. В возрастной категории до 23 лет выступят пять спортсменов. В соревнованиях среди женщин Россию представят пять участниц. В индивидуальной гонке с раздельным стартом смогут выступить по два человека от национальной команды.

В командной гонке Россия будет представлена командами Tinkoff, "Катюша" и "Газпром-Русвело".

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