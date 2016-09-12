Сергей Лагутин: "Суперзвездой уже не стану"

В воскресенье в Мадриде победой колумбийца Наиро Кинтана завершился последний "Гранд-тур" сезона. Одним из открытий многодневки "Вуэльта Испания" стал российский гонщик "Катюши" Сергей Лагутин, выигравший восьмой этап соревнований.

– Задумывались над тем, что будет с вашей карьерой дальше? – вопрос Лагутину.

– Периодически звонят менеджеры разных команд. Конкретных предложений пока не делают – скорее зондируют почву. Штука в том, что в свое время я уже погонял в Европе. В русской команде гораздо лучше – отношение другое, да и выступаешь не только за себя, но и за страну. А на Западе ты – наемный работник. Тебе платят, ты выполняешь работу – и больше ничего.

– Нынешний успех может увеличить интерес к вашей персоне?

– Надеюсь. Хотя суперзвезды из меня все равно не получится. Мое амплуа определено давно, еще с юношеских времен. Больше всего мне подходят однодневки. С возрастом я адаптировался к разным гонкам. И все равно смотрю на профиль трассы и вижу: тут есть шанс. Там – тоже. А вот это – не мое. В таком случае становлюсь грегари для партнеров. Могу помочь мастерам горных этапов занять нужную позицию, чтобы им не приходилось тратить лишние силы. Или подвезти бачки с водой. (Владимир РАУШ)

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