Сергей Лагутин: "Однажды на "Тур де Франс" ехал и финишировал, держа руль одной рукой"

В воскресенье в Мадриде победой колумбийца Наиро Кинтана завершился последний "Гранд-тур" сезона. Одним из открытий многодневки "Вуэльта Испания" стал российский гонщик "Катюши" Сергей Лагутин, выигравший восьмой этап соревнований.

– О ваших успехах на "Вуэльте" болельщики уже наслышаны, а вот об ужасном падении в самом начале гонки мало кто знает. Что случилось? - вопрос Лагутину.

– Это произошло на втором этапе. Мы ушли в отрыв, сильных спринтеров в группе вроде не было. Раньше у меня иногда получалось хорошо финишировать в такой ситуации. И я решил занять позицию для спурта. На повороте, слева от меня попытался пролезть какой-то итальянец. Мы зацепились рулями, велосипед повело, и на скорости 60 км/час бросило на асфальт. Ободрался ужасно, рука только-только начала заживать. А в мизинце образовалась трещина.

– Знаю, у вас еще и сильный ушиб ребер, который мешает нормально дышать. Чувствовали боль во время гонки?

– Перед важными этапами мне дали обезболивающее. Принимал таблетку, запивал и выходил на старт. На первые два-три часа этого хватало. Потом действие лекарства заканчивалось, но в горячке боль уж не чувствовалась. Хуже приходилось по вечерам. Приезжал в отель, шел на массаж – и начинало ломить. И очень сильно.

– Это самая серьезная травма в вашей карьере?

– Однажды во время финиша "Тур де Франс" на Елисейских полях я упал и сломал указательный палец. С тех пор он не сгибается. Фаланга пальца висела на лоскуте кожи, кровь буквально хлестала. По идее надо было сходить с дистанции. Но ведь это был "Тур де Франс", последний этап! И я все-таки финишировал – хотя и ехал, держа руль одной рукой. Вообще же самая неприятная травма для велогонщика – повреждение ног. Если возникает проблема с коленями или ахиллом, тут уже никак не спрячешься. (Владимир РАУШ)

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