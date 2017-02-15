Сергей Ковпанец: "У Перкинса есть чему поучиться"

Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец поддержал идею получения российского спортивного гражданства Шейном Перкинсом. Австралийский призер Олимпиады-2012 объявил, что будет выступать за Россию на своей странице в "Фейсбуке", однако официально его переход еще не был оформлен.

- Паспорта российского у Шейна пока нет, но мне, как главному тренеру, эта затея, конечно, нравится, - цитирует "Р-Спорт" Ковпанца. - Сейчас он тренировался с нашими ребятами, показал, что находится в хорошей форме. У него есть чему поучиться, он, судя по тому, как ехал в Америке, находится в неплохой форме.