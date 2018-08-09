Сергей Ковпанец: "На чемпионате Европы Россия подтвердила свой класс"

Главный тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец в интервью Team Russia подвел итоги чемпионата Европы в Глазго, где российский атлеты заняли четвертое место в медальном зачете. Напомним, всего россияне выиграли восемь наград: три золотых медали, две серебряных и три бронзовых. Все три награды высшего достоинства на счету лидера нашей женской сборной Дарьи Шмелевой.

– Как оцените итоги выступления на чемпионате Европы? – первый вопрос главному тренеру.

– Чемпионат Европы – начало отбора на Олимпиаду. Задача ставилась для всех направлений – темповых и спринтерских, исходя из этого. Нужно было начинать набирать очки. Отмечу прекрасное выступление Даши Шмелевой и всех девчонок. Порадовало, что Дарья выиграла спринт, кейрин.

– И все же перевыполнить медальный план прошлого года не удалось.

– На прошлом чемпионате Европы у нас было больше медалей, просто их качество было немного другим. Поэтому ничего сверхъестественного сейчас не случилось. Сейчас больше золотых наград, тогда как на прошлом завоевали больше серебра и бронзы. Может быть, сейчас недобрали медалей в темповых видах – где было третье место в командной гонке. По большому счету, у нас получилось стандартное выступление. Мы подтвердили тот класс, который сейчас есть у сборной России по треку, особенно в женском направлении.

– Ожидали от Шмелевой такого результата, или она даже вас удивила?

– После того как она проехала командный спринт с хорошими секундами, а также спринт, мы рассчитывали, что на пятистах метрах она будет в финале бороться за золотую медаль. Я с самого начала это планировал. Наверное, больше отмечу ее выступление в кейрине, где Даша через заезд надежды попала в финал и доказала, что на этом чемпионате она лучшая.