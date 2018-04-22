Сбивший Плужникову подросток находится под подпиской о невыезде

Подросток, сбивший чемпионку России Лидию Плужникову, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - цитирует ТАСС сообщение организации.

Напомним, что 21 апреля 24-летнюю Плужникову во время прогулки сбил несовершеннолетний подросток, находившийся за рулем автомобиля. От полученных травм спортсменка скончалась.

Плужникова завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы, становилась чемпионкой России по велотреку.