12:31 | ВЕЛОСПОРТ

С Лэнса Армстронга частично снят запрет на участие в соревнованиях

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Со знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга был частично снят запрет на участие в соревнованиях, сообщает USA Today. 45-летний американец получил разрешение выступать в некоторых видах спорта, не связанных с велогонками. 

Напомним, что Армстронг был лишен всех титулов, включая семь побед на "Тур де Франс" с 1999 по 2005 год, поскольку признался в употреблении допинга.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алый Дракон

Теперь можно идти в шахматы или шашки - там люди играют до 70 )

13:30

shpasic

а что, допинг как-то различается по видам спорта?

13:01

MMT

Теперь можно и на олимпиаду?

12:59

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