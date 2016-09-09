С Лэнса Армстронга частично снят запрет на участие в соревнованиях

Со знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга был частично снят запрет на участие в соревнованиях, сообщает USA Today. 45-летний американец получил разрешение выступать в некоторых видах спорта, не связанных с велогонками.
Напомним, что Армстронг был лишен всех титулов, включая семь побед на "Тур де Франс" с 1999 по 2005 год, поскольку признался в употреблении допинга.
Алый Дракон
Теперь можно идти в шахматы или шашки - там люди играют до 70 )
13:30
shpasic
а что, допинг как-то различается по видам спорта?
13:01
MMT
Теперь можно и на олимпиаду?
12:59