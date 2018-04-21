16:12 21 апреля | ВЕЛОСПОРТ

Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП

Лидия ПЛУЖНИКОВА. Фото http://shvsm-tula.ru
Лидия ПЛУЖНИКОВА. Фото http://shvsm-tula.ru
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Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП, сообщает "Р-Спорт". 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде, ее сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу. За рулем был 17-летний водитель, не имевший прав на вождение. 

Трагедия произошла в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). Гонщицу пытались реанимировать на месте аварии, но она скончалась.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20180421/1135811659.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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sergey.v1968

не троньте миллуола - у него и кубок уефа украли в мексике болелы спратака... По теме - RIP

17:17 21 апреля

Termin79

Господи, тут 5 строчек текста, и уже вызывает трудности его прочесть и вдуматься? МилВол, 17 летний ВОДИЛА машины без прав сбил ее, выехав на встречку.

17:00 21 апреля

James Gang

Но что она забыла с 17летним и без прав к тому же?-----------Читаем новость внимательно. Её сбил 17-летний на машине, когда она ехала на велосипеде!

16:59 21 апреля

Millwall82

Соболезнование близким. Но что она забыла с 17летним и без прав к тому же?

16:54 21 апреля

Vorlod

В 17 лет без прав это убийство.

16:53 21 апреля

turbokabanchik

Царствие небесное...

16:27 21 апреля

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