Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП, сообщает "Р-Спорт". 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде, ее сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу. За рулем был 17-летний водитель, не имевший прав на вождение.

Трагедия произошла в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). Гонщицу пытались реанимировать на месте аварии, но она скончалась.