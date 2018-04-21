Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП, сообщает "Р-Спорт". 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде, ее сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу. За рулем был 17-летний водитель, не имевший прав на вождение.
Трагедия произошла в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). Гонщицу пытались реанимировать на месте аварии, но она скончалась.
sergey.v1968
не троньте миллуола - у него и кубок уефа украли в мексике болелы спратака... По теме - RIP
17:17 21 апреля
Termin79
Господи, тут 5 строчек текста, и уже вызывает трудности его прочесть и вдуматься? МилВол, 17 летний ВОДИЛА машины без прав сбил ее, выехав на встречку.
17:00 21 апреля
James Gang
Но что она забыла с 17летним и без прав к тому же?-----------Читаем новость внимательно. Её сбил 17-летний на машине, когда она ехала на велосипеде!
16:59 21 апреля
Millwall82
Соболезнование близким. Но что она забыла с 17летним и без прав к тому же?
16:54 21 апреля
Vorlod
В 17 лет без прав это убийство.
16:53 21 апреля
turbokabanchik
Царствие небесное...
16:27 21 апреля