Рик Цабель подписал контракт с "Катюшей"

"Катюша"​​​ объявила о подписании контракта с немецким велогонщиком Риком Цабелем. Как сообщается на официальном сайте команды, с 22-летним немцем заключено двухлетнее соглашение. Стоит отметить, что в российской команде ранее работал отец Рика Эрик Цабель​, которого в июле 2013 года отстранили от работы за употребление допинга во время спортивной карьеры.

- "Катюша" становится все более заметной командой на международной арене, - отметил Рик Цабель после подписания контракта. - С нетерпением жду, когда стану частью этой команды.