11:14 | ВЕЛОСПОРТ

Рик Цабель подписал контракт с "Катюшей"

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"Катюша"​​​ объявила о подписании контракта с немецким велогонщиком Риком Цабелем. Как сообщается на официальном сайте команды, с 22-летним немцем заключено двухлетнее соглашение. Стоит отметить, что в российской команде ранее работал отец Рика Эрик Цабель, которого в июле 2013 года отстранили от работы за употребление допинга во время спортивной карьеры.

- "Катюша" становится все более заметной командой на международной арене, - отметил Рик Цабель после подписания контракта. - С нетерпением жду, когда стану частью этой команды.

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