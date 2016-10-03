16:43 | ВЕЛОСПОРТ

Петер Саган: "Рад возглавить рейтинг Мирового тура"

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Гонщик российской команды "Тинькофф" Петер Саган рад, что одержал победу в рейтинге Мирового тура. Тем не менее, он опечален решением владельца "Тинькофф" Олега Тинькова продать команду.

- Завершение сезона в верхней части рейтинга Мирового тура, очевидно, большая честь и удовольствие для любого гонщика, - цитирует пресс-служба команды Сагана. - Впервые в карьере я достиг этого, чему очень рад. Данный результат является кульминацией упорной и последовательной работы в течение всего года, сочетанием личных усилий и поддержки со стороны команды и партнеров.

К сожалению, я достиг этой вершины в своей карьере в последний день, когда команда "Тинькофф" приняла участие в своей последней гонке Мирового тура. Все мы сожалеем, что эта великая команда исчезнет, но мы понимаем решение, принятое владельцем. Хотел бы поблагодарить всю команду, и особенно Олега Тинькова за эти два великих сезона, которые принесли мне успех.

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