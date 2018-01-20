Павел Кочетков: "Когда средняя температура во время гонки 46 градусов, организм уходит в красную зону"

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков пожаловался, что во время заезда "Тур Даун Андер" в Австралии средняя температура на улице составляла 46 градусов. Спортсмен отметил, что в таких условиях организм буквально отказывается работать.

– Я могу сравнивать только с гонкой четыре года назад, – цитирует "РИА Новости" Кочеткова. – Тогда тоже было очень жарко, но это перед стартом, а в самой гонке установились комфортные 30 градусов. Сейчас же наоборот. До гонки было даже прохладно, а вот в гонке...

На четвертом этапе, к примеру, средняя температура за гонку была плюс 46. И ноги готовы к работе, а весь организм в целом не совсем, – уходит в красную зону и не желает возвращаться оттуда.

"Тур Даун Андер" завершится 21 января.