Отец Забелинской – о решении дочери сменить гражданство: "Для меня это дико"

Отец спортсменки Ольги Забелинской Сергей Сухорученков заявил, что удивлен решением дочери сменить российское гражданство. Ранее сообщалось, что 38-летняя спортсменка хочет выступать за Узбекистан.

– Нет, не обсуждал. Для меня это новость, – цитирует ФАН Сухорученкова. – У нас время сейчас такое пошло, космическое. Раньше было 25 лет – люди думали, как уйти из спорта. Даже не могу ничего… Я – гражданин России, живу в деревне. Для меня это вообще… Я не знаю. Я с ней общаюсь, но она мне в таких вопросах не давала… Это ее личное мнение. Она живет на Кипре, она и так не гражданка России. Только по паспорту. Сейчас это легко. Сменить гражданство – это так. Для меня это дико, а для кого-то модно. Это ее личное дело. Она своего рода бизнесменша или шоуменша. Я в стороне.