Николь Кук: "Не доверяю исследованиям UKAD"

Велогонщица Николь Кук, которая является олимпийской чемпионкой 2008 года, сомневается в эффективности работы Британского антидопингового агентства (UKAD). По ее словам, ведомство напрасно тратит государственные деньги.

– Я не верю в расследования и исследования, которые проводит UKAD, – приводит Roadcyclinguk.com слова Кук. – Они дорого обходятся государству. На протяжении большей части своей карьеры я не заметила улучшений в работе агентства.

Также она подвергла критике действия пятикратного олимпийского чемпиона велогонщика Брэдли Уиггинса, употреблявшего запрещенные вещества в терапевтических целях. По ее словам, команда Sky, за которую выступал британец, не является "самой чистой".

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускало применение запрещенных веществ многими спортсменами, среди которых фигурирует фамилия Уиггинса. Позднее UKAD начало расследование в отношении велогонщика и его команды.

Брэдли Уиггинс подозревается в получении запрещенного препарата в 2011 году