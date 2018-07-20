Нибали снялся с "Тур де Франс" из-за травмы

Итальянский велогонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали был вынужден сняться с "Тур де Франс" в связи с травмой. Он получил повреждение на 12-м этапе веломногодневки.

Как сообщает Cyclingnews, спортсмен упал, столкнувшись с полицейским мотоциклом. Это произошло за четыре километра до финиша. Он сумел завершить этап и занял седьмое место, но в итоге был вынужден завершить досрочно завершить борьбу на Туре из-за повреждения спины.

После гонки итальянца увезла скорая помощь. Рентген показал, что у спортсмена перелом позвонка, в связи с чем он не сможет продолжить соревнования. После 12 этапов велогонщик занимал четвертое место.