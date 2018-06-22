Международный союз велосипедистов запретил использование трамадола

Международный союз велосипедистов (UCI) ввел запрет на применение трамадола велогонщиками в соревновательный период начиная с 2019 года, информирует пресс-служба организации.

Как отмечается, это сделано для защиты здоровья спортсменов, так как трамадол – сильный анальгетик, который вызывает значительные нежелательные побочные эффекты: головокружение, снижение концентрации внимания, сонливость, а также появление физической зависимости или зависимости от опиоидов.

Пока трамадол не входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ, но он в списке препаратов под наблюдением.

Кроме того, было объявлено, что спортсмены с низкими показаниями кортизола не может стартовать как минимум в течение восьми дней.