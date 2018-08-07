18:03 | ВЕЛОСПОРТ

Международный союз велосипедистов возобновил расследование в отношении Гниденко


Международный союз велосипедистов (UCI) возобновил дело в отношении россиянки Екатерины Гниденко после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию.

- UCI принял к сведению решение CAS и возобновил рассмотрение дела в соответствии с антидопинговыми правилами, - цитирует портал Insidethegames слова представителя Международного союза велосипедистов. 

Напомним, Гниденко была отстранена от выступлений после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2012. Спортсменка пыталась оспорить это решение в CAS, но ее апелляция была отклонена. 

Этим летом Гниденко вернулась к выступлениям и стартовала на чемпионате Европы в Глазго.

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