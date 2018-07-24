Марка Volkswagen Коммерческие автомобили – транспортный партнер велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme-2018

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили традиционно оказывает поддержку гонщикам и организаторам на протяжении всего маршрута. Всего в проекте примет участие 21 автомобиль.

24 июля в 9 утра в Москве с Площади Революции стартовала самая длинная в мире шоссейная велогонка – Red Bull Trans-Siberian Extreme-2018. Участники проедут на велосипедах вдоль Транссибирской магистрали, а общая протяженность маршрута составит 9 100 км.

24 июля в 9 утра в Москве с Площади Революции стартовала самая длинная в мире шоссейная велогонка – Red Bull Trans-Siberian Extreme-2018.

Гонка будет включать 15 этапов и продлится 25 дней. Маршрут стартует в Москве и пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный и Хабаровск. 17 августа участники финишируют во Владивостоке, проведя более трех недель в седле, преодолев 5 климатических и 8 временных зон и более 80 км подъемов.

Участники проедут на велосипедах вдоль Транссибирской магистрали, а общая протяженность маршрута составит 9 100 км.

На старт велогонки вышли 6 атлетов из 6 стран с 3 континентов. В марафоне примут участие: победитель Race Across America-2016 и серебряный призер RBTSE-2017 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE-2016 и 2017 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), знаменитый российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев и участники RBTSE-2017 Микаэль Кнусен (Дания), Патрисио Дусе (Испания) и Амит Самарт (Индия).

На старт велогонки вышли 6 атлетов из 6 стран с 3 континентов.

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили традиционно оказывает поддержку гонщикам и организаторам на протяжении всего маршрута. Всего в проекте примет участие 21 автомобиль.

Модели Caravelle и Multivan будут сопровождать спортсменов и обеспечивать транспортировку организационной команды. Автомобили обладают всеми качествами для продолжительных путешествий – вместительность, маневренность, высокая проходимость, экономный расход топлива, легкость в управлении и надежность. Модели оборудованы новейшими GPS-системами, позволяющими отслеживать маршрут движения и положение машин в реальном времени. Volkswagen Caravelle обладает вместительным багажным отделением, а также оборудован креплениями для велосипедов и грузовым боксом на крыше. Multivan отлично приспособлен к длительным маршрутам благодаря просторному трансформируемому салону и адаптивным подвескам.

Модели Caravelle и Multivan будут сопровождать спортсменов и обеспечивать транспортировку организационной команды.

Для технических нужд на маршруте будут использоваться модели Transporter Kasten, Crafter Kasten и Caddy. Чтобы обеспечить питание гонщиков, мультивэн Caddy будет переоборудован в мобильную холодильную установку, а Crafter Kasten – в автокухню.