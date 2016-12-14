Макаров и Слюсарева вошли в президиум Федерации велосипедного спорта России

В состав президиума Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) вошел экс-глава организации Игорь Макаров, а также олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева. Отчетно-выборная конференция ФВСР состоялась в Москве.

Как сообщает "Р-Спорт", всего в состав президиума вошли 19 человек: Александр Борзов, Валерий Гриньковский, Александр Гусятников, Андрей Захаров, Игорь Ивашин, Виктор Кириченко, Юрий Киселев, Павел Костюков, Александр Кочетков, Александр Кузнецов, Юрий Кучерявый, Ринат Латыпов, Анатолий Лелюк, Анатолий Мельник, Игорь Макаров, Ольга Слюсарева, Юрий Староватых, Ренат Хамидулин, Вячеслав Екимов.