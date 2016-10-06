Макаров готов выдвинуться на пост главы Федерации велосипедного спорта России

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров готов переизбираться на этот пост в том случае, если нужен российскому велоспорту. Отчетно-выборная конференция ФВСР ориентировочно назначена на декабрь. Также Макаров добавил, что одобряет стратегию развития велоспорта нынешнего президента UCI Брайана Куксона и готов поддержать его в борьбе за этот пост на выборах в 2017 году.

- Само по себе занятие этих постов никогда не было для меня самоцелью. Но если я буду нужен российскому велоспорту, если я смогу внести реальный вклад в его развитие, то, конечно же, я буду работать и дальше, - цитирует "Р-Спорт" Макарова. - Сделать предстоит еще очень многое, реформы велоспорта только начались.

Куксон много работает в этом направлении. И если в дальнейшем эта работа продолжится, если действительно большие усилия будут прикладываться UCI для реформирования мирового велоспорта и его развития, то тогда, конечно же, я поддержу его.