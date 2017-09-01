Лэнс Армстронг попросил перенести слушания по своему делу на 2018 год

Американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный за допинг, попросил перенести слушания по иску бывшего партнера по команде Флойда Лэндиса и правительства США, сообщает AFP. Спортсмен утверждает, что накладки с расписанием не позволят ему принять участие в рассмотрении иска 7 ноября. Он надеется, что слушание будет перенесено не раньше, чем на весну 2018 года.

Лэндис в 2010 году подал иск против Армстронга, который впоследствии поддержало правительство США. Он заявил, что спортсмен обманывал правительство, получая деньги от почтовой службы страны в качестве спонсорской помощи.

Армстронг выиграл семь титулов "Тур де Франс", однако впоследствии был уличен в употреблении допинга и был лишен всех наград.