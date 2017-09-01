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21:58 | ВЕЛОСПОРТ

Лэнс Армстронг попросил перенести слушания по своему делу на 2018 год


Американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный за допинг, попросил перенести слушания по иску бывшего партнера по команде Флойда Лэндиса и правительства США, сообщает AFP. Спортсмен утверждает, что накладки с расписанием не позволят ему принять участие в рассмотрении иска 7 ноября. Он надеется, что слушание будет перенесено не раньше, чем на весну 2018 года.

Лэндис в 2010 году подал иск против Армстронга, который впоследствии поддержало правительство США. Он заявил, что спортсмен обманывал правительство, получая деньги от почтовой службы страны в качестве спонсорской помощи. 

Армстронг выиграл семь титулов "Тур де Франс", однако впоследствии был уличен в употреблении допинга и был лишен всех наград.

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