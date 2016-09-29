Кристиан Прюдомм: "Велоспорт пытается очиститься от допинга"

Директор проведения "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм считает, что велоспорт способен избавиться от преследующих его в последние годы допинговых скандалов. Новая волна их могла разразиться после публикации хакерской группой Fancy Bears списков спортсменов, имеющих от ВАДА терапевтические исключения для применения запрещенных веществ.

– Велоспорт пытается очиститься, – цитирует Reuters Прюдомма. – Это нелегко, но процесс идет. Мы хотим приблизить спорт к совершенству. Хотя понятно, что не бывает компаний, которые состоят только из святых или только из жуликов. Я рад, что сейчас реакция на информацию о допинге более сдержанная, атмосфера в целом менее напряженная. Истории спортсменов перед нашими глазами. Мы видим, как многие из них с большим трудом пробиваются наверх. Это обнадеживает. В последние годы мы ощущали острую необходимость перемен. Сейчас это уже не так.