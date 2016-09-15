Крис Фрум: "Я дважды запрашивал разрешение на запрещенные вещества из-за астмы"

Трехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум заявил, что ему нечего скрывать касательно запрещенных веществ. В четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран, включая Фрума, употребляют запрещенные препараты.

- Я обсуждал со СМИ свое разрешение на употребление запрещенных препаратов, - цитирует BBC Фрума. - Я дважды за девять лет запрашивал разрешение на них из-за обостренной астмы.