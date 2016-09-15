11:40 | ВЕЛОСПОРТ

Крис Фрум: "Я дважды запрашивал разрешение на запрещенные вещества из-за астмы"

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Трехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум заявил, что ему нечего скрывать касательно запрещенных веществ. В четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран, включая Фрума, употребляют запрещенные препараты.

- Я обсуждал со СМИ свое разрешение на употребление запрещенных препаратов, - цитирует BBC Фрума. - Я дважды за девять лет запрашивал разрешение на них из-за обостренной астмы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MikleOKid

Еще один астматик... Теперь на велосипеде. Да у него жизненная емкость легких, наверное, раза в 2 больше чем у меня - здорового человека! При астме даже средней тяжести дышать то трудно, не то чтобы ездить... И приступы у него естественно прямо перед стартами начинаются ;))

12:02

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